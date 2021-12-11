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Yoldan çıkan midibüs devrildi, çok sayıda yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan midibüs devrildi, çok sayıda yaralı

11.12.2021 13:38
Yoldan çıkan midibüs devrildi, çok sayıda yaralı

Van'dan Muğla'ya gitmek için yola çıkan midibüs, Denizli'de kontrolden çıkarak devrildi.

Van'dan Muğla'ya gitmek için yola çıkan midibüs, Denizli'de kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde Van'dan Muğla'ya gitmek için yola çıkan midibüs sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yağışın etkisiyse kayganlaşan yolda devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, müdahale devam ediyor. - DENİZLİ

Yoldan çıkan midibüs devrildi, çok sayıda yaralı

Midibüs, Denizli, Muğla, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan midibüs devrildi, çok sayıda yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoldan çıkan midibüs devrildi, çok sayıda yaralı - Son Dakika
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