Yoldan çıkan otobüs bariyerlere çarptı - Son Dakika
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Yoldan çıkan otobüs bariyerlere çarptı

11.03.2022 23:27

Zonguldak-Ereğli karayolunda kayarak yoldan çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak durabildi.

Zonguldak- Ereğli karayolunda kayarak yoldan çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak durabildi. İçerisinde yaklaşık 15 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmadı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Zonguldak-Ereğli karayolunun Delihakkı rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak istikametine giden Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü karlı yolda kayarak bariyerlere yaslandı. Yaklaşık 15 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, Karayolları ekipleri otobüsü bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı.

(Vedat Kılıç/ İHA)

Yoldan çıkan otobüs bariyerlere çarptı
Yoldan çıkan otobüs bariyerlere çarptı
Yoldan çıkan otobüs bariyerlere çarptı
Yoldan çıkan otobüs bariyerlere çarptı
Yoldan çıkan otobüs bariyerlere çarptı

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Zonguldak Ereğli, Zonguldak, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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