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Yoldan çıkan otobüs ve kamyonlar Bursa-İzmir karayolunu trafiğe kapattı - Son Dakika

Yoldan çıkan otobüs ve kamyonlar Bursa-İzmir karayolunu trafiğe kapattı

23.01.2022 16:08
Yoldan çıkan otobüs ve kamyonlar Bursa-İzmir karayolunu trafiğe kapattı

Bursa'da aralıklarla şiddetini arttıran kar yağışı sebebiyle İzmir-Bursa karayolu yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Bursa'da aralıklarla şiddetini arttıran kar yağışı sebebiyle İzmir-Bursa karayolu yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. AFAD ve karayolları ekiplerinin hummalı çalışması sonrası yolda kalan araçların çekilmesi sonrası yol 1 saatin ardından trafiğe açıldı.

Bursa'da aniden bastıran şiddetli kar yağışı sebebiyle İzmir karayolu trafiğe kapandı. Bursa-İzmir karayolu gidiş ve geliş istikametinde otobüs ve kamyonun yolda kalması sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. AFAD, karayolları ve belediye ekiplerinin hummalı çalışması sonrası yol 1 saatin sonunda araç trafiğine açıldı. Yola tedbirsiz çıkan sürücülerin ise zor anları kameralara yansıdı. Belediye ekipleri anayollardaki küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, gerek duyulmadığı sürece vatandaşların kendi araçlarıyla dışarıya çıkmaması konusunda da uyardı. - BURSA

Yoldan çıkan otobüs ve kamyonlar Bursa-İzmir karayolunu trafiğe kapattı
Yoldan çıkan otobüs ve kamyonlar Bursa-İzmir karayolunu trafiğe kapattı

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Tragger, Bursa, AFAD, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otobüs ve kamyonlar Bursa-İzmir karayolunu trafiğe kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoldan çıkan otobüs ve kamyonlar Bursa-İzmir karayolunu trafiğe kapattı - Son Dakika
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