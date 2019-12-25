Yoldan çıkan otomobil 20 metre aşağı uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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Yoldan çıkan otomobil 20 metre aşağı uçtu: 3 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'de otomobilin yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil 20 metre aşağı uçtu: 3 yaralı, System.String[]

Kocaeli'de otomobilin yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Şehit Mustafa Türk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğulcan D. idaresindeki 32 ARY 27 plakalı otomobil, çamurla kaplı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre aşağı uçan otomobilde bulunan sürücü Oğulcan D., Mert Meriç U. ve Hasancan K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından araçta bulunan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:34 Kaynak: İHA
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Yoldan çıkan otomobil 20 metre şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaralandı
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