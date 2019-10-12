Yoldan çıkan otomobil 200 metrelik şarampole yuvarlandı: 2 ağır yaralı

Mustafa BAKIRHAN/ EYÜP Kemerburgaz'da bir otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yaklaşık 200 metre takla atarak çamura saplanan otomobil hurdaya dönerken kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kemerburgaz Ağaçlı Köyü girişinde gece yarısı meydana geldi. Ağaçlı Köyü istikametine giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 BFL 274 plakalı otomobil, köy girişine yaklaştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 200 metrelik şarampole uçtu. Defalarca takla attıktan sonra çamura saplanan otomobildeki 2 kişi araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Kazada araç ise hurdaya döndü.