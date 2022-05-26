Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi - Son Dakika
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Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi

26.05.2022 01:38

Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı.

Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi

ANTALYA - Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Ağaç devirip ardından adliye binasına ait totem tabelaya çarpan otomobilde sürücü sıkıştı.

Kaza, Alanya ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 07 NC 828 plakalı otomobil ile seyir halinde olan ismi öğrenilmeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Adliye bahçesinde ağaçları deviren otomobil adliyenin totem tabelasına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil çekici tarafından kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi
Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi
Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi
Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi
Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi
Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi
Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Otomobil, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi - Son Dakika


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