Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

20 dakika önce

SİNOP (İHA) – Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı, System.String[]

SİNOP (İHA) – Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Boyabat istikametinden Karacaören istikametinde seyir halinde olan 37 AE 686 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan bahçeden aşağıya yuvarlandı. Bölgede bulunan çam ağacına çarparak durabilen araçta bulunan Şaban Bacaksız ve İbrahim Kara yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:27 Kaynak: İHA
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