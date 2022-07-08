Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgüköyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y. idaresindeki 35 ATV 51 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, sürücü ile birlikte H.K., F.A., H.M. yaralandı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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