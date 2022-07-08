Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

08.07.2022 23:52
Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgüköyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y. idaresindeki 35 ATV 51 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, sürücü ile birlikte H.K., F.A., H.M. yaralandı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı Malatya'da düşen asansör kabinindeki 2 kişi yaralandı Malatya'da düşen asansör kabinindeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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