Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı, araçtaki çift yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alpu-Alapınar Mahallesi yolunda seyir halindeyken viraja hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Ç. (66) idaresindeki otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Ahmet Ç. ve ön koltukta oturan eşi Hatice Ç. (65) hafif yaralandı. Yaralılar Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR