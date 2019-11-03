Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaçlık alana uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu: 1 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaçlık alana uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Daday'da Değirmenözü köyünde Satı Mehmet G.(46) yönetimindeki 37 EF 536 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu. Ağaçlara çarparak durabilen araçta bulunan sürücü Satı Mehmet G. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Gültekin, Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:39 Kaynak: İHA
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