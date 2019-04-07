Yoldan Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı
25 dakika önce
Kastamonu-Karabük karayolundan yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarptı.
Kastamonu- Karabük
karayolundan yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu Gökceçat köyü Kızılcalar mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 EL 121 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde büyük oranda maddi hasar oluşurken, Melek Ş. (38) ise yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Araç
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:46 Kaynak: İHA
Gişelere Tersten Giren Otomobille Kafa Kafaya Gelen Aracın Sürücüsü, Faciayı Önledi
Feribot Köprüye Çarptı, İki Otomobil Suya Düştü
Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı
Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti