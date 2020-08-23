Yoldan çıkan otomobil deredeki teknenin üzerine uçtu - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil deredeki teknenin üzerine uçtu

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca İlçesinde virajı alamayan otomobil Melen Çayı'nda bulunan bir teknenin üzerine uçtu.

Olay, Düzce'nin Akçakoca İlçesi Melenağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Kocaali istikametinden Akçakoca istikametine gitmekte olan otomobil, Melenağzı köprüsüne geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Melen Çayında bulunan teknenin üzerine uçtu. Yaşanan kazada yaralanan olmadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi.Olayı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.