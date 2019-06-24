Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 3'ü çocuk 6 yaralı
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Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 3'ü çocuk 6 yaralı

1 saat önce

Karabük-Eskipazar karayolunda meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil dereye uçtu.

Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 3'ü çocuk 6 yaralı, System.String[]
Karabük- Eskipazar karayolunda meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada otomobil içinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar istikametinden Karabük'e gitmekte olan Ahmet D. (69) yönetimindeki 34 ZZ 6752 plakalı otomobil, Kayı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlık alandan dereye uçtu.

Otomobilin bir kısmının suya gömüldüğü kazada, sürücü Ahmet D. ve yanında bulunan Mehmet Akif (2), Tuana (8), Ecrinsu (7), Yasemin (34) ve Muzaffer D. (66) yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından araçtan çıkarılarak, 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:24 Kaynak: İHA
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