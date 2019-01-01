Yoldan Çıkan Otomobil Devrildi
20 dakika önce
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yoldan çıkan otomobil devrilirken, sürücü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Karabük
'ün Eskipazar
ilçesinde yoldan çıkan otomobil devrilirken, sürücü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Edinilen bilgiye göre, Çerkeş
istikametinden Karabük'e seyir halinde olan Onur Yolal (24) yönetimindeki 16 SHK 22 plakalı otomobil, Söğütlüçeşme mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, orta refüjde su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Onur Yolal, diğer sürücüler tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Eskipazar Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:52 Kaynak: İHA
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