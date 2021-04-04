Yoldan çıkan otomobil devrildi - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil devrildi
04.04.2021 16:43
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil devrilirken, sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil devrilirken, sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Yenice karayolu üzerinde meydana geldi. Ramazan Ç. (55) idaresindeki 67 LD 398 plakalı Opel marka otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak devrildi. Kazada otomobil yan yatarken sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Maddi hasarın oluştuğu kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. - KARABÜK
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