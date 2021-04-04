Yoldan çıkan otomobil devrildi - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil devrildi

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil devrilirken, sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil devrilirken, sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Yenice karayolu üzerinde meydana geldi. Ramazan Ç. (55) idaresindeki 67 LD 398 plakalı Opel marka otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak devrildi. Kazada otomobil yan yatarken sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Maddi hasarın oluştuğu kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. - KARABÜK

Son Dakika

Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' sözünü satışa çıkardı

Faciadan dönüldü! Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

103 amiralin yayınladığı bildiriye bir tepki de Davutoğlu'ndan: Darbe heveslilerine geçit verilemez

Kullandığı kepçenin altında kalan operatör feci şekilde can verdi

Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor

Barışma teklifini reddeden karısının boğazına bıçak dayadı

Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz

Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı