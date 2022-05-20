Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

20.05.2022 19:19
Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Karabük'te yoldan çıkan otomobil orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Karabük'te yoldan çıkan otomobil orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük- Safranbolu karayolu sanayi kavşağı ilerisinde meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan S.S idaresindeki 78 SD 778 plaka sayılı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü 112 ekiplerince Medikar Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, araç trafik polislerinin incelemesi sonrası çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK

Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Otomobil, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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