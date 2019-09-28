Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi

1 saat önce

Bilecik'te yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi.

Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi, System.String[]

Bilecik'te yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Devrilen elektrik direği ufak çaplı yangına neden oldu.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden Vezirhan istikametine gitmekte olan 51 DC 427 plakalı otomobil sürücüsü M.K. (26), Beşevler Köyü mevki'inde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası elektrik telleri yerdeki otları tutuştururken yangını köylüler söndürdü. Yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Gölpazarı, Vezirhan, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden talihsiz kadının sorusuna kimse cevap veremedi
Ege Denizi'nde can pazarı! Teknesi batan düzensiz göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti Camdan içeri bakan öğrenci, kalorifer kazanındaki asılı kişiyi gördü Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 13:35:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]