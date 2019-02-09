Son Dakika Haberleri: Yoldan Çıkan Otomobil, Eve Çarptı Bahçeye Uçtu: 5 Yaralı

Yoldan Çıkan Otomobil, Eve Çarptı Bahçeye Uçtu: 5 Yaralı

1 saat önce

Elazığ'da sollama sırasında Tıra dokunarak, yoldan çıkan otomobil eve çarpıp bahçeye uçtu 5 kişi yaralandı.

Yoldan Çıkan Otomobil, Eve Çarptı Bahçeye Uçtu: 5 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da sollama sırasında Tıra dokunarak, yoldan çıkan otomobil eve çarpıp bahçeye uçtu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Bingöl Karayolunun 6.'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DV 5339 plakalı otomobil 08 K 7291 plakalı tırı sollarken sol ön tarafına dokundu. Dokunmasının etkisiyle otomobil yoldan çıkarak bir eve çarpıp bahçesine düştü.

Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili ekipler inceleme yaptı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:10 Kaynak: İHA

Bingöl, Elazığ, 3. Sayfa
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