Yoldan çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Kastamonu-Karabük karayolunda kontrolden çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu.

Yoldan çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Kastamonu- Karabük karayolunda kontrolden çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu İstanbul'dan Sinop'a giden Yavuz Aygün (42) idaresindeki 34 BJY 087 plakalı otomobil, Araç ilçesine bağlı İğdir Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü Yavuz Aygün ile Sevin Çelin (46) ve Ömer Aygün araç içerisinde sıkıştı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine gelen Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyet ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralılardan Ömer Aygün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Yavuz Aygün ve Sevin Çelik ise Araç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaza sonrasında emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, elektrik direğinin ise kırılması vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, Karabük, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor
Mustafa Ceceli'den yerli otomobil yorumu: Ön sipariş açılsın, sıradayız 2020'de uygulanacak trafik cezaları belli oldu! İşte yeni tarife Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular

Son Dakika Haberleri
00:29 İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat - Son Dakika Haber
00:29 Kosova'da siyasi çıkmaz: Koalisyon hükümeti bir türlü kurulamıyor - Son Dakika Haber
00:22 İzmir'de otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika Haber
00:18 28 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
23:38 Ayvalık'ta 84 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika Haber
21:37 İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Son Dakika Haber
21:02 Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 00:32:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yoldan çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]