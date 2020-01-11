Yoldan çıkan otomobil fındık tarlasına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil fındık tarlasına uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil fındık tarlasına uçtu: 1 yaralı

7 saat önce

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek fındık tarlasına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil fındık tarlasına uçtu: 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek fındık tarlasına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinden Kılçak köyü istikametine seyir halinde olan Mesut Y. (24) yönetimindeki 34 ND 5083 plakalı otomobil Kılçak köyü rampasına çıktığı sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak fındık tarlasına uçtu. Kazada sürücü Mesut Y. (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Alaplı Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
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