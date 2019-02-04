Son Dakika Haberleri: Yoldan Çıkan Otomobil, Kanala Uçtu

Yoldan Çıkan Otomobil, Kanala Uçtu

1 saat önce

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobil kanala uçtu.

Yoldan Çıkan Otomobil, Kanala Uçtu, System.String[]
Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobil kanala uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da çocuklarını okula bırakan Suat G. (40) yönetimindeki 37 EH 892 plakalı otomobil, okul dönüşünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan kanala uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Suat G. yaralandı. Yaralanan Suat G, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:08 Kaynak: İHA

Kastamonu, Daday, 3. Sayfa
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