Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere saplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere saplandı

26.04.2022 00:54

Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere saplandı Kocasıyla tartıştı, otomobille yoldan çıkıp bariyerlere saplandı Karabük'te eşiyle telefonla tartıştıktan sonra aracıyla evden çıkan kadın sürücünün kontrolünden çıkan otomobil aşırı hızdan dolayı karşı şeride geçip bariyerlere saplandı.

Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere saplandı

Kocasıyla tartıştı, otomobille yoldan çıkıp bariyerlere saplandı

KARABÜK - Karabük'te eşiyle telefonla tartıştıktan sonra aracıyla evden çıkan kadın sürücünün kontrolünden çıkan otomobil aşırı hızdan dolayı karşı şeride geçip bariyerlere saplandı. Kazayı sürücü yaralı olarak atlattı. Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük- Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametinden Karabük'e seyreden Dilara Beyza A. idaresindeki 61 ADC 628 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçip bariyerlere saplandı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye ve 112 ekipleri polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanında etkisi ile şoka giren yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada olay yerine gelen yaralı kadının kocası, trafik polislerine 5 gündür eşiyle konuşmadıklarını akşam telefonla kavga ettiklerini eşinin evden çıktığını söyledi.

Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.

Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere saplandı
Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere saplandı
Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere saplandı
Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere saplandı

YORUMLAR
500
Tali yoldan kontrolsüz çıkan otomobile tır çarptı, 1 kişi yaralandı Tali yoldan kontrolsüz çıkan otomobile tır çarptı, 1 kişi yaralandı İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI: 1 YARALI İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI: 1 YARALI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere saplandı - Son Dakika


Son Dakika
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 01:15:43. #1.12#
SON DAKİKA: Yoldan çıkan otomobil karşı şeride geçip bariyerlere saplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement