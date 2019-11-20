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Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil kum yığınına çarparak durabildi: 2 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil kum yığınına çarparak durabildi: 2 yaralı

6 saat önce

Yoldan çıkan otomobil kum yığınına çarparak durabildi: 2 yaralı Kazada annesi yaralanan çocuğu jandarma kepini vererek teselli ettiDÜZCE - Düzce D-100 karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç kum yığına çarparak durabildi.

Yoldan çıkan otomobil kum yığınına çarparak durabildi: 2 yaralı

Kazada annesi yaralanan çocuğu jandarma kepini vererek teselli etti

DÜZCE - Düzce D-100 karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç kum yığına çarparak durabildi. 2 kişinin yaralandığı kazada jandarma ekipleri, araçtan çıkan küçük çocuğa kepini vererek teselli etti.

Kaza 15.30 sıralarında D-100 karayolu İhsaniye Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sedat Ç.'nin kullandığı 67 AAT 650 plakalı hafif ticari araç, D-100 karayolu İhsaniye Köyü kavşağında seyir halinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjde kum yığınına çarparak durabilen hafif ticari araçta bulunan Lütfite A. ve Çiğdem Ç. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılardan Çiğdem Ç.'nin korkan 6 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi ise ile sağlık ve jandarma ekipleri sakinleştirdi. Ambulansta sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sağlık probleminin olmadığı belirlenen E.Ç.'ye kaza ile ilgilenen jandarma ekipleri de kepini vererek teselli ettiler.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yoldan çıkan otomobil kum yığınına çarparak durabildi: 2 yaralı

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:04 Kaynak: İHA
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