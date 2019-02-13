Son Dakika Haberleri: Yoldan Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Yoldan Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

5 saat önce

Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobil, şarampole devrildi, kazada 4 kişi yaralandı.

Yoldan Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı, System.String[]
Kastamonu- Karabük karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobil, şarampole devrildi, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde Aziz Alptekin (54) idaresindeki 37 HE 552 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Balçıkhisar köyü mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Aziz Alptekin ile birlikte yolcu olarak bulunan Ramazan Alptekin, Melek Alptekin (52) ve A.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:13 Kaynak: İHA

Balçıkhisar, Karabük, Kastamonu, 3. Sayfa
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