Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

6 saat önce

Kastamonu Azdavay ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı, System.String[]

Kastamonu Azdavay ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinden Çatalzeytin istikametine gitmekte olan H.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Azdavay ilçesine bağlı Samancı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampolde takla attı. Kazada yaralanan sürücü H.T., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Çatalzeytin İlçe Hastanesinde ilk tedavisinden sonra Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:37 Kaynak: İHA
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