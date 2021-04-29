Bilecik'te yoldan çıkarak ağaç köklerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaç köklerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyreden Yusuf K. idaresinde 07 AOS 715 plakalı otomobil, Bekdemir Köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Otomobil yolun sağ tarafında parçalanmış halde bırakılan ağaçların köklerinin üzerine çıkarak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Yusuf K. ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi tarafından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.