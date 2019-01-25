Yoldan Çıkan Otomobil Su Kanalında Askıda Kaldı
47 dakika önce
Karabük'te meydan gelen trafik kazasında otomobil yol ortasında bulunan 1.5 metre derinliğindeki su kanalının duvarları arasında askıda kaldı.
Karabük
'te meydan gelen trafik kazasında otomobil yol ortasında bulunan 1.5 metre derinliğindeki su kanalının duvarları arasında askıda kaldı.
Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Faruk Akgül idaresindeki 78 AAD 813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yol ortasından geçen su kanalının demir korkuluklara çarptı. Yaklaşık 1,5 metrelik su kanalı duvarlarının arasında askıda kalan otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı. - KARABÜK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:17 Kaynak: İHA
İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu
Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış
35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada
Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle