Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı
Son Dakika Yerel Haber

Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı

14 dakika önce

Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldıKARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attıktan sonra ağaçlara takıldı.

Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attıktan sonra ağaçlara takıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Safranbolu-Karabük yolu üzerinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden B.D. isimli sürücü idaresindeki 78 AAE 322 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Ağaçlara çarparak yan şekilde duran otomobilden sürücü B.D. ve beraberindeki arkadaşı yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücü B.D. yolda seyir halindeyken bir başka aracın kendisini sıkıştırdığı ve bunun ardından yoldan çıkarak takla attıklarını iddia etti.

Olay yerine gelen trafik ekiplerinin alkolmetre ile yaptığı ölçüm sonrasında sürücü B.D.'nin 141 promil alkollüğü olduğu ortaya çıktı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı

Karabük, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan kadını itfaiye kurtardı!
2 yaşındaki çocuğa çarpan vicdansız sürücü, aracı bırakarak kayıplara karıştı! Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır İzmir'de talihsiz adam, 6 yıl önce babasının öldüğü yerde trafik kazası geçirecek hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 02:46:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]