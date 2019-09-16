Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı
Son Dakika Güncel Haber

Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı

10 dakika önce

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attıktan sonra ağaçlara takıldı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attıktan sonra ağaçlara takıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Safranbolu-Karabük yolu üzerinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden B.D. isimli sürücü idaresindeki 78 AAE 322 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Ağaçlara çarparak yan şekilde duran otomobilden sürücü B.D. ve beraberindeki arkadaşı yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücü B.D. yolda seyir halindeyken bir başka aracın kendisini sıkıştırdığı ve bunun ardından yoldan çıkarak takla attıklarını iddia etti.

Olay yerine gelen trafik ekiplerinin alkolmetre ile yaptığı ölçüm sonrasında sürücü B.D.'nin 141 promil alkollüğü olduğu ortaya çıktı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beğendiği aracı kontrol eden vatandaş, bir anda yola savruldu
E-5 karayolunda motosiklet sürücüsü, yol vermeyen kamyonetin aynasını kırdı Aramco saldırısı sonrası paladyum fiyatları rekor kırdı Son Dakika: İran Devrim Muhafızları, Körfez'de bir tankere el koydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:00:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]