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Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

26 dakika önce

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralıKAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Soysallı-Çayırözü mevkiinde, Y. D. yönetimindeki 38 UK 074 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 4 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan M.E.D.'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil, incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:10 Kaynak: İHA
Kayseri, Develi, 3. Sayfa
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