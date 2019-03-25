Son Dakika Haberleri: Yoldan Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Yoldan Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Yoldan Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (40) yönetimindeki 27 TL 321 plakalı otomobil, Gaziantep'ten Yavuzeli istikametine doğru seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak yol kenarında durdu. Kazada yaralanan M.Ç.'ye ilk müdahale, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı ambulansla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için kaza yerinde uyarı levhaları ile önlemler aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:03 Kaynak: İHA

Yavuzeli, Gaziantep, 3. Sayfa
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