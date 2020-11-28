Yoldan çıkan otomobil takla attı - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil takla attı
28.11.2020 13:44
Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobil takla attı.
Kastamonu- Taşköprü karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 BA 5820 plakalı Volkswagen marka otomobil, Çayırcık köyü mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan iki kişi, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri, güvenlik önlemleri alarak kaza yapan aracı bulunduğu yerden kaldırılmasını sağladı. - KASTAMONU
Son Dakika Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de Fahrizade için "Bu ismi unutmayın" demiş "İntihar etti" dediği eşi kurtuldu, gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu