Üye Girişi
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

16.07.2021 19:17
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptıktan sonra devrildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptıktan sonra devrildi. Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçe girişinde meydana geldi. Safranbolu'dan Eflani'ye seyir halinde olan Mustafa Ç. (47) idaresindeki 27 YP 443 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak direğe çarptıktan sonra devrildi. Kazada otomobilde bulunan Ayşenur Berra K. (13) ile Fadime Ç.(47) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza bölgesinde önlem alırken, otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. - KARABÜK

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil, Karabük, Eflani, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi 19:08 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı 18:30 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir 18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül 18:21 Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül Taksim Meydanı'nı bikinili pozlarıyla podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışları umursamadı 17:42 Taksim Meydanı'nı bikinili pozlarıyla podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışları umursamadı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı 17:25 Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı
Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı 16:59 Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak 16:55 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
İtalya Serie A'da yeşil forma yasaklandı İtalya Serie A'da yeşil forma yasaklandı         
19:11
Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim         
18:31
Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu         
18:28
Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor         
18:22
Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi         
17:53
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti         
17:01
Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı         
16:58
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Koronavirüsü zar zor atlatan Seda Bakan, hastalığın etkisinden kurtulamadı Koronavirüsü zar zor atlatan Seda Bakan, hastalığın etkisinden kurtulamadı         
16:10
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 19:42:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement