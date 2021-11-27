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Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

27.11.2021 11:51
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil şarampole devrilerek takla attı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil şarampole devrilerek takla attı. Kazada otomobilde bulunan baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Eskipazar karayolu Üçevler mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden Mustafa Yağcı (50) idaresindeki 34 AB 4364 plakalı fiat marka otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kaza sonrası ters dönen otomobilde bulunan sürücü Yağcı ve yanında bulunan oğlu Taha Yiğit Yağcı (18) yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile çıkarıldı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Mustafa Yağcı, Eskipazar, Otomobil, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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