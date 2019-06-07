Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
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Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralıKASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobil takla atması sonucu meydana gelen kazda 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:45 Kaynak: İHA
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
KASTAMONU - Kastamonu
'nun Daday
ilçesinde yoldan çıkan otomobil takla atması sonucu meydana gelen kazda 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı İnciğez Köyü Çiftlik
mevkiinde 39 yaşındaki Mustafa Demir
idaresindeki 37 AN 501 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada sürücü Mustafa Demirci
ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Nuriye Demirci ve 10 yaşındaki Tuğba Demirci yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Daday Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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