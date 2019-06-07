Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

1 saat önce

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralıKASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobil takla atması sonucu meydana gelen kazda 3 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobil takla atması sonucu meydana gelen kazda 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı İnciğez Köyü Çiftlik mevkiinde 39 yaşındaki Mustafa Demir idaresindeki 37 AN 501 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada sürücü Mustafa Demirci ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Nuriye Demirci ve 10 yaşındaki Tuğba Demirci yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:45 Kaynak: İHA
Çiftlik, Kastamonu, Daday, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobil kaza yaptı, sürücüsü olay yerine sağlık ekiplerinden sonra geldi Gören satın almak istiyor! Çıraklık hayalini, 86 model otomobille gerçekleştirdi Çaya uçan otomobildeki 3 kişi ölümden döndü Nesli tehlikedeki engerek türü Kastamonu'da görüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 17:17:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]