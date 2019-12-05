Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
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Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

7 saat önce

Rize'de meydana gelen kazada kamyonet şarampole yuvarlandı.

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı, System.String[]

Rize'de meydana gelen kazada kamyonet şarampole yuvarlandı. Kaza da 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Timya Vadisi Dağdibi yolu üzerinde meydana gelen kazada 53 AAE 717 plakalı kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak alt yola düştü. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Rize Devlet hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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