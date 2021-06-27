Yoldan çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'da yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 10 YZ 340 plakalı Ford marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU