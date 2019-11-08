Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan otomobil takla attı, emniyet kemeri sürücüyü kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil takla attı, emniyet kemeri sürücüyü kurtardı

Yoldan çıkan otomobil takla attı, emniyet kemeri sürücüyü kurtardı

7 saat önce

Yoldan çıkan otomobil takla attı, emniyet kemeri sürücüyü kurtardıBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri hayat kurtardı.

Yoldan çıkan otomobil takla attı, emniyet kemeri sürücüyü kurtardı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri hayat kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, Bursa istikametinden Antalya'ya gitmekte olan Recep U.idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. Kaza nedeniyle araç hurdaya dönerken Sürücü Recep U.'nun emniyet kemerinin takılı olması hayatını kurtardı. Kaza sonrasında ayakta tedavi edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yoldan çıkan otomobil takla attı, emniyet kemeri sürücüyü kurtardı

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:22 Kaynak: İHA
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