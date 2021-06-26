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Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı

26.06.2021 23:28

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yoldan çıkan bir otomobilin defalarca takla attığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yoldan çıkan bir otomobilin defalarca takla attığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi 3025 Sokak üzerinde meydana gelen kazada E.S. idaresindeki 38 H 2440 plakalı Honda marka otomobil, rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 8 takla attı. Kazada Sürücü E.S. ve arka koltukta oturan A.G. hafif yaralanırken, sürücünün yanındaki yolcu koltuğunda oturan O.S. ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, ağır yaralanan O.S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi edinildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı
Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı

Otomobil, Kayseri, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı - Son Dakika


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