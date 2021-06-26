Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil taklalar attı: 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yoldan çıkan bir otomobilin defalarca takla attığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yoldan çıkan bir otomobilin defalarca takla attığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi 3025 Sokak üzerinde meydana gelen kazada E.S. idaresindeki 38 H 2440 plakalı Honda marka otomobil, rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 8 takla attı. Kazada Sürücü E.S. ve arka koltukta oturan A.G. hafif yaralanırken, sürücünün yanındaki yolcu koltuğunda oturan O.S. ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, ağır yaralanan O.S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi edinildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun ardından "Söke söke" polemiğine Ali Babacan da katıldı

Fenerbahçe, West Ham United'ın Attila Szalai için yaptığı 13 milyon euroluk teklifi reddetti

İşte kanserle mücadele eden Canan Ergüder'in son hali! Hayranlarını sevindirdi

Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı

İzmir'de sağanak ve fırtına yıktı geçti! Rüzgara dayanamayan cami minaresi devrildi

Gazeteci döven Lütfü Türkkan'ın şoföründen ilginç savunma: Ben köfte almaya gidiyordum, beni nasıl tanıdı

ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı

İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü