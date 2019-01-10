Yoldan Çıkan Otomobil Yandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alana giren otomobil yandı, içindeki kadın ve çocuk hafif yaralı kurtarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alana giren otomobil yandı, içindeki kadın ve çocuk hafif yaralı kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Yalova'ya doğru giden Leman Yüce (34) idaresindeki 34 PK 3777 plakalı otomobil, Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik Mevkisinde, yoldan çıktı.



Yol kenarındaki ağaçlara takılarak durabilen otomobilde bulunan sürücü Yüce ile yanında bulunan 6 yaşındaki Muhammet Adem U. çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.



Bu esnada alev alan otomobil, Orhangazi Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

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