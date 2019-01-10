Son Dakika Haberleri: Yoldan Çıkan Otomobil Yandı

Yoldan Çıkan Otomobil Yandı

42 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alana giren otomobil yandı, içindeki kadın ve çocuk hafif yaralı kurtarıldı.

Yoldan Çıkan Otomobil Yandı, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alana giren otomobil yandı, içindeki kadın ve çocuk hafif yaralı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova'ya doğru giden Leman Yüce (34) idaresindeki 34 PK 3777 plakalı otomobil, Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik Mevkisinde, yoldan çıktı.

Yol kenarındaki ağaçlara takılarak durabilen otomobilde bulunan sürücü Yüce ile yanında bulunan 6 yaşındaki Muhammet Adem U. çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Bu esnada alev alan otomobil, Orhangazi Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:20 Kaynak: AA

Bursa, Orhangazi, Güncel
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