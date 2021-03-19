Yoldan çıkan otomobil yön levhasına çarparak durdu: 3 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil yön levhasına çarparak durdu: 3 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle yoldan çıkan otomobil yön levhasına çarparak durdu, kazada 3 kişi yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle yoldan çıkan otomobil yön levhasına çarparak durdu, kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, D-655 Karayolu Tepeköy mevkiinde akam saatlerinde meydana geldi. Düzce'den Akçakoca istikametine gitmekte olan Ferdi O. idaresindeki 67 TA 162 plakalı Tofaş marka otomobil Tepeköy mevkiine geldiği sırada yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp yön levhasına çarptı. Kazada otomobil içinde yolcu olarak bulunan M.A., E.A. ve E.A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

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