"Yoldan Çıkan Oyun" Ekibinden Yepyeni Bir Oyun

Zorlu Psm Turkcell Platinum Sahnesi'nde gerçekleşecek "Bir Banka Soygunu Komedisi", İngiltere'de Oliver Ödülleri'nde, Türkiye'de Afife Jale Ödülleri'nde yılın komedisi ödülünü alan "Yoldan Çıkan Oyun" un yönetmeni ve yazarlarının kaleminden çıktı.

Bir soygun hikayesini kahkahalarla anlatan "Bir Banka Soygunu Komedisi"kalabalık oyuncu kadrosuyla izleyicisini benzersiz bir eğlenceye davet ediyor. Oyunun biletleri Biletix'te satışa çıktı.

Yönetmenliğini Lerzan Pamir'in, çevirmenliğini Mehmet Ergen'in üstlendiği yeni oyun "Bir Banka Soygunu Komedisi" 12 Ocak'ta perde diyor.

Oyun hakkında;

Bu şehirde herkes sahtekar! Minneapolis 'de hırsızlar kol geziyor.

Herkesin gözü Şehir Bankası'na emanet edilen paha biçilmez elmasta. Özellikle de hapisten kaçan azılı suçluların. Başı boş bırakılmış beceriksiz banka çalışanları, yan kesiciler ve bu karmaşanın içinden çıkan aşk hikayeleri.