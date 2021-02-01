Yoldan çıkan tır alev alev yandı - Son Dakika

- Yoldan çıkan tır alev alev yandı

ERZİNCAN - Karlı ve buzlu zeminde kayarak yoldan çıkan tır alev alev yandı.

Erzincan Refahiye ile Sivas Gölova arasında meydana gelen olayda seyir halindeki tır kayarak yoldan çıktı. Daha sonra kasa ile dorse arasında meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin kapladığı tırda büyük hasar oluştu.

Yaşanan yangın anı diğer bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yangının meydana geldiği tır sürücüsünün olayı yara almadan atlattığı belirtildi.