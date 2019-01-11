Son Dakika Haberleri: Yoldan Çıkan Tır Bahçeye Daldı

Yoldan Çıkan Tır Bahçeye Daldı

1 saat önce

Yoldan çıkan tır bahçeye daldıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yağmur sebebiyle yoldan çıkan tır, yol kenarındaki evin bahçesine daldı.

Yoldan çıkan tır bahçeye daldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yağmur sebebiyle yoldan çıkan tır, yol kenarındaki evin bahçesine daldı.
Edinilen bilgiye göre, Bayramiç'ten Çan istikametine giden Mehmet Yılmaz idaresindeki 34 PYL 98 plakalı maden yüklü tır, ilçe merkezi çıkışı Tülüler köyü sapağında yağmurda kayarak yoldan çıktı. Sürücüsünün kontrol edemediği tır, yol kenarında bulunan bir evin bahçesine daldı. Tır, yağmurda yumuşayan toprağa saplandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Çamura saplanan dorse bağlı tır, saplandığı yerden çıkarılmaya çalışılıyor. İş makineleri tarafından halatlarla çekilen tırı çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:53 Kaynak: İHA

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