Yoldan çıkan tır devrildi - Son Dakika
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Yoldan çıkan tır devrildi

11.03.2022 18:09
Yoldan çıkan tır devrildi

Yüksekova karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan tır devrildi.

Yüksekova karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan tır devrildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yüksekova- Van karayolunda bulunan Yeni Köprü mevkiinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kargalaşmasıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van istikametine giden tır yoldan çıkarak devrildi. Jandarma ekiplerinin de desteğiyle devrilen tır yoldan kaldırılırken, karayolu tekrar ulaşıma açıldı. - HAKKARİ

Yoldan çıkan tır devrildi
Yoldan çıkan tır devrildi

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Yüksekova, Hakkari, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan tır devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoldan çıkan tır devrildi - Son Dakika
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