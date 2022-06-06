Yoldan çıkan tır meyve bahçesine devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yoldan çıkan tır meyve bahçesine devrildi, sürücü hayatını kaybetti

06.06.2022 15:25
Yoldan çıkan tır meyve bahçesine devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan tır meyve bahçesine devrildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan tır meyve bahçesine devrildi. Kazada, araç içinde sıkışan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında İznik- Pamukova kara yolunun 18. kilometresindeki Beşevler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban U. (31) yönetimindeki 16 NU F47 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak meyve bahçesine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, direksiyon mahallinde sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardında tır sürücüsünün cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Yoldan çıkan tır meyve bahçesine devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Yoldan çıkan tır meyve bahçesine devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Yoldan çıkan tır meyve bahçesine devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Yoldan çıkan tır meyve bahçesine devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Osmaneli, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan tır meyve bahçesine devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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