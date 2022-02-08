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Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı

08.02.2022 11:59
Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolde çıkan tır, orta refüjü çekerek karşı şeritte seyir halindeki otomobile çarptı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolde çıkan tır, orta refüjü çekerek karşı şeritte seyir halindeki otomobile çarptı. Sabah 08: 15'de meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, tır sürücü 2.28 promil alkollü çıktı.

Alınan bilgilere göre; Küçük Sanayi Sitesi istikametinden kent merkezine seyir halindeki 34 NF 0165 plakalı çekici ve 34 LR 1206 plakalı dorsesi tır sürücü Erdi B. (30) Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezine geçinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır orta refüjü geçerek karşı yönden gelen Samet A. (36) idaresindeki 11 DF 374 plakalı otomobile çarptı. Tır son olarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. Tır ve otomobil sürücünün yanı sıra 11 DF 374 plakalı araç içinde yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki Beyza A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayı gören Fatih Şahin, tırın yoldan çıkarak karşı şeride geçtiğini otomobile çarparak durabildiğini söyledi. Öte yandan tır sürücü Erdi B. 2.28 promil alkollü çıktı. Bilecik- Osmaneli karayolu tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken, araçların çekici yardımıyla çekileceği bildirildi.

(Cem Kaan Toka/ İHA)

Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı
Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı
Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı
Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı
Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı
Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı

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Şeyh Edebali, Tragger, Bilecik, Kongre, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı - Son Dakika


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