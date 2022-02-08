Üye Girişi
Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı

08.02.2022 21:34
Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolde çıkan tır, orta refüjü çekerek karşı şeritte seyir halindeki otomobile çarptı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolde çıkan tır, orta refüjü çekerek karşı şeritte seyir halindeki otomobile çarptı. Sabah 08: 15'de meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, tır sürücü 2.28 promil alkollü çıktı.

Alınan bilgilere göre; Küçük Sanayi Sitesi istikametinden kent merkezine seyir halindeki 34 NF 0165 plakalı çekici ve 34 LR 1206 plakalı dorsesi tır sürücü Erdi B. (30) Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezine geçinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır orta refüjü geçerek karşı yönden gelen Samet A. (36) idaresindeki 11 DF 374 plakalı otomobile çarptı. Tır son olarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. Tır ve otomobil sürücünün yanı sıra 11 DF 374 plakalı araç içinde yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki Beyza A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayı gören Fatih Şahin, tırın yoldan çıkarak karşı şeride geçtiğini otomobile çarparak durabildiğini söyledi.

Öte yandan tır sürücü Erdi B. 2.28 promil alkollü çıktı. Bilecik- Osmaneli karayolu tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken, araçların çekici yardımıyla çekileceği bildirildi. - BİLECİK

Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı
Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı
Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı
Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı
Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı
Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı

YORUMLAR
500

Şeyh Edebali, Tragger, Bilecik, Kongre, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:00 Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle toplantı yaptı
21:58 Meteoroloji'den 50 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağmur ve fırtına 2 gün sürecek
21:46 Fenerbahçe'nin en büyük pişmanlığıydı! Süper Lig'e geri dönen bu isim resmen imzayı attı
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırıda can verdi
21:20 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 22:15:02. #1.12#
SON DAKİKA: Yoldan çıkan tır sürücü dehşet saçtı; 3 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement