Yoldan çıkan tırın çekici bölümü hurdaya döndü - Son Dakika
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Yoldan çıkan tırın çekici bölümü hurdaya döndü

16.07.2022 11:32
Yoldan çıkan tırın çekici bölümü hurdaya döndü

Iğdır'da meydana gelen kazada tırın çekici bölümü hurdaya döndü.

Iğdır'da meydana gelen kazada tırın çekici bölümü hurdaya döndü.

Kaza, Iğdır-Doğubayazıt yolu Kavaktepe köyü mevkiinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iğdır'dan Ağrı-Doğubayazıt istikametine giden bakır yüklü Mersin plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yolda çıkan tır önünde bulunan tümseğe çarpınca çekici kısmı hurdaya döndü. Meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Mersin, Iğdır, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan tırın çekici bölümü hurdaya döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yoldan çıkan tırın çekici bölümü hurdaya döndü - Son Dakika
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