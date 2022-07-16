Yoldan çıkan tırın çekici bölümü hurdaya döndü

Iğdır'da meydana gelen kazada tırın çekici bölümü hurdaya döndü.

Kaza, Iğdır-Doğubayazıt yolu Kavaktepe köyü mevkiinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iğdır'dan Ağrı-Doğubayazıt istikametine giden bakır yüklü Mersin plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yolda çıkan tır önünde bulunan tümseğe çarpınca çekici kısmı hurdaya döndü. Meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - IĞDIR