Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan tırın uçuruma yuvarlanmasını ağaçlar engelledi
Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan tırın uçuruma yuvarlanmasını ağaçlar engelledi - Son Dakika

Yoldan çıkan tırın uçuruma yuvarlanmasını ağaçlar engelledi

6 saat önce

Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde yoldan çıkan tır, şarampole devrildi.

Yoldan çıkan tırın uçuruma yuvarlanmasını ağaçlar engelledi, System.String[]

Kastamonu- Sinop karayolu üzerinde yoldan çıkan tır, şarampole devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada tıtın uçuruma yuvarlanmasını yol kenarındaki ağaçlar durdurdu.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu Hanönü ilçesine bağlı Akçasu köyü mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 SE 365 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Şarampolde ağaca takılarak uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan tırın sürücü ise yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Yardım ekiplerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansa alınarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kaza yerinde devrilen tır nedeniyle Kastamonu-Sinop karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Şarampole devrilen tır, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak tekrar yol araç trafiğine açılabildi. Kaza sonrasında Hanönü Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerinde hazır bekletilerek olası bir duruma karşı önlem alındı. - KASTAMONU

Kastamonu, Hanönü, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:05:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoldan çıkan tırın uçuruma yuvarlanmasını ağaçlar engelledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]